Indice UEFA : encore une très bonne nouvelle pour la France !

20 ans. Cela fait donc une éternité que la France n’a pas compté trois représentants qualifiés en 1/4 de finale de Coupe d’Europe. À l’époque en 2003/04, ils étaient 4 avec Monaco et l’OL en C1 et l’OM et Bordeaux en C3. Aujourd’hui, c’est le PSG en Ligue des Champions, l’OM en Ligue Europa et le LOSC en Conference League qui défendront les couleurs de la France avec l’espoir de poursuivre l’aventure encore plus loin. Un objectif sportif évidemment, de réputation de la Ligue 1 sur l’échiquier européen mais aussi forcément important pour l’indice UEFA.

Si le PSG n’a pas eu de difficultés à se qualifier aux dépens de la Real Sociedad (2-0, 2-1), que le LOSC s’est défait sans trop de problèmes de Sturm Graz (0-3, 1-1), cela a été plus compliqué pour l’OM qui s’est fait une incroyable frayeur sur la pelouse de Villarreal (4-0, 1-3). Des performances significatives qui ont scellé la cinquième place de la France au classement de l’UEFA pour les deux prochaines saisons puisque les Pays-Bas, qui n’ont plus aucun représentant sur la scène continentale après les éliminations du PSV et de l’Ajax, ne peuvent plus dépasser la France.

La France mate les Pays-Bas et prend le dessus sur l’Espagne

Il y aura donc quatre clubs de Ligue 1 qualifiés pour les deux prochaines éditions de la C1 (trois qualifiés directement en phase de groupes, un quatrième en barrage). Mais deux clubs seront également qualifiés en Ligue Europa (le cinquième du championnat et le vainqueur de la Coupe de France) et un en Ligue Europa Conférence (le sixième du championnat).

Une excellente nouvelle qui s’enchaîne après celle de la semaine dernière. En effet, la France est toujours idéalement placée pour terminer devant l’Espagne en fin de saison sur l’année en cours. Cela peut paraître anecdotique, mais cela n’est jamais encore arrivé depuis l’intronisation de la Ligue des Champions. Une nouvelle preuve qu’il faut désormais compter avec les clubs français sur la scène continentale.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 15/03/2024 :

-1. Italie 17,714 (4/7)

-2. Allemagne 16,357 (3/7)

-3. Angleterre 16,250 points (5/8)

-4. France 14,416 points (3/6)

-5. Espagne 14,437 points (3/8)

-6. Rep. Tchèque 13,250 points (1/4)

-7. Belgique 13,200 points (2/5)

-8. Turquie 11,500 points (1/4)

-9. Portugal 10,666 points (3/6)

-10. Pays-Bas 10,000 points (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 103,178 points

-2. Espagne 87,864 points

-3. Italie 86,998 points

-4. Allemagne 83,624 points

-5. France 65,331 points

-6. Pays-Bas 61,300 points

-7.Portugal 55,982 points

-8. Belgique 47,600 points

-9. Turquie 38,100 points

-10. Écosse 36,050 points