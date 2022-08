Brest-OM : le constat de Valentin Rongier

En déplacement ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois 29, l'Olymique de Marseille a été tenu en échec par les Bretons (1-1) au terme d'un match compliqué. Présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, Valentin Rongier a pointé du doigt l'aspect physique de son équipe, expliquant que le match nul était mérité.

La suite après cette publicité

« On avait un plan de jeu qui était prévu, on n'a pas réussi à le mettre en place. On a peut-être manqué de fraîcheur physique, j’ai l'impression. Je pense que le match nul est mérité », a notamment expliqué le milieu de terrain de l'OM.