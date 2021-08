JT Foot Mercato : l'OL s'agite enfin

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

A Marseille, les dossiers prioritaires sont à l'arrêt. Pol Lirola (23 ans) et Daniel Wass (32 ans) ont donné leur accord pour rejoindre l'OM, mais manque de moyens, les Phocéens ne parviennent pas à vendre afin de s'offrir les deux joueurs cités comme le rapporte L'Equipe.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Fenerbahçe, Marcel Tisserand (28 ans) pourrait faire son retour en Ligue 1 et rejoindre le FC Metz. Les dirigeants ont d'ailleurs pris contact avec leurs homologues turcs pour connaître les conditions d'un éventuel départ. Ces dernières semaines, Lens s'était également intéressé à son profil.

Yoane Wissa (24 ans) est tout proche de rejoindre Brentford. L'international congolais du FC Lorient serait actuellement en Angleterre, attendant la fin de sa quarantaine pour s'engager avec les Bees, récemment promus en Premier League, comme le confirme Ouest-France.

Selon La Provence, West Ham s'intéresse toujours à Duje Caleta-Car (24 ans). Un départ du défenseur marseillais pourrait permettre à l'OM de récupérer un joli chèque, nécessaire pour débloquer de prochaines signatures au club.

Les infos du jour à l'étranger

C'est très chaud pour Jack Grealish (25 ans) à Manchester City ! Sky Sports assure que le principal concerné a passé sa visite médicale ce jeudi à Manchester afin de boucler le transfert, et que le contrat a même été signé. Pour rappel, les Citizens vont lever la clause libératoire de l'international anglais fixée à 117 M€.

Selon les médias italiens et anglais, Romelu Lukaku est désormais prêt à quitter l'Inter pour rejoindre Chelsea. Après son départ du club en 2014, les Blues sont disposés à offrir jusqu'à 130 M€ pour récupérer le Diable Rouge.

Comme l'indique Mundo Deportivo, le clan Lionel Messi et la direction du Barça se sont normalement réunis ce jeudi pour boucler la prolongation de l'Argentin jusqu'en 2026.

Le focus du jour

Les dirigeants lyonnais espèrent effacer l'exercice décevant que le club a connu en Ligue 1 la saison dernière. Peter Bosz a fait son arrivée sur le banc pour créer un vent de renouveau, mais pas grand chose ensuite. Malgré les départs de Joachim Andersen à Crystal Palace pour 17,5 millions et des bonus, ainsi que de Jean Lucas à Monaco contre un chèque de 11 M€ et 1 M€ de bonus, les supporters lyonnais espéraient sûrement mieux de ce mercato. En cas d'offre intéressante, Houssem Aouar ne sera pas retenu car le milieu de terrain espère rejoindre Arsenal. Thiago Mendes et Maxwel Cornet sont également sur le départ. Du côté des arrivées, c'est plutôt calme puisque les seuls Clément Grenier et Emerson Palmieri sont dans les tuyaux pour rejoindre l'OL. Car André Onana a finalement décidé de ne pas signer au club...

Les officiels du jour

Après une visite médicale concluante, le LOSC a annoncé l'arrivée du jeune milieu de terrain Belge Amadou Onana en provenance d'Hambourg. Le club nordiste a déboursé 7 M€ + 2 M€ de bonus pour s'offrir le joueur de 19 ans. Hambourg aura également droit à un pourcentage sur la future revente. Amadou Onana portera le n° 24 du côté de Lille.

Barré par la concurrence au Paris SG, Marcin Bulka a été prêté avec option d'achat à l'OGC Nice. Sur la Côte d'Azur, le portier polonais devra se faire une place aux côtés de Walter Benítez et Teddy Boulhendi.

L'AS Nancy-Lorraine a officialisé l'arrivée de Kelvin Patrick, milieu défensif cap-verdien en provenance du Batuque FC, où il a été repéré par les émissaires lorrains.