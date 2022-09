Italie : Roberto Mancini dévoile sa liste avec Donnarumma et Verratti

On le sait depuis un moment déjà. Le champion d'Europe ne sera pas de la Coupe du monde dans deux mois au Qatar. En revanche, il y a toujours une Ligue des Nations à jouer avec deux dernières rencontres face à l'Angleterre le 23 septembre à Milan, puis un déplacement en Hongrie le lundi 26, actuel leader de la poule.

La Squadra Azzurra est actuellement 3e du groupe 3 et peut encore terminer en tête, synonyme de qualification pour le Finale Four. Roberto Mancini a présenté une liste de 29 joueurs hier, dans laquelle on retrouve les Parisiens Gigio Donnarumma et Marco Verratti.

La liste de Roberto Mancini :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (Paris-SG/FRA), Alex Meret (Naples), Ivan Provedel (Lazio Rome), Guglielmo Vicario (Empoli)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Inter Milan), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter Milan), Emerson Palmieri (West Ham/ENG), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Séville/ESP), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta)

Milieux : Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea/ENG), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Tommaso Pobega (AC Milan), Sandro Tonali (AC Milan), Marco Verratti (Paris-SG/FRA),

Attaquants : Matteo Cancellieri (Lazio Rome), Wilfried Gnonto (Leeds/ENG), Vincenzo Grifo (Fribourg/GER), Ciro Immobile (Lazio Rome), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Naples), Gianluca Scamacca (West Ham/ENG), Alessio Zerbin (Naples)