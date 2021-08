L'OM a refusé des offres pour Bamba Dieng

Jeune attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng (21 ans) ne savait pas encore de quoi son avenir était fait. D'après RMC Sport, il devrait finalement rester la saison du côté du club phocéen.

En effet, malgré l'approche de formations de Ligue 1 et de Ligue 2, Bamba Dieng a vu l'Olympique de Marseille s'opposer à un départ en prêt et Jorge Sampaoli a envie de compter sur lui. D'autant plus que l'avant-centre de l'OM, Arkadiusz Milik est toujours sur le flanc.