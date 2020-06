Le nouveau tacle de Jean-Michel Aulas à Florian Maurice

Le départ inattendu de Florian Maurice, patron de la cellule de recrutement de l'OL, a surpris il y a quelques semaines. Cheville ouvrière du mercato lyonnais depuis de nombreuses années, il a rejoint le Stade Rennais, où un poste de directeur sportif l'attendait. Et c'est peu dire que Jean-Michel Aulas a mal pris la chose. Déjà auteur d'un premier tacle à son sujet, le président rhodanien a récidivé en conférence de presse.

« Je ne sais pas s'ils incarnaient l'identité lyonnaise (au sujet de Maurice et Coupet, lui aussi parti, ndlr). L'un (Maurice, ndlr) a démissionné très tôt je l'ai dit et je le répète, je l'avais vu et il m'avait dit qu'il ne voulait pas partir. C'est une grande décision. Les cimetières sont peuplés de gens qui se pensaient indispensables. C'est une déception et une possibilité de faire différemment et de faire avec des gens qu'on voulait recruter », a déclaré Aulas, avant de conclure : « on n'a pas de nostalgie particulière ».