Que devient l’ancien Marseillais Zinédine Machach ?

Les observateurs de la Ligue 1 l’avaient découvert lors de l’exercice 2015/2016 avec Toulouse, un bon cru pour les Pitchouns qui avaient contribué au maintien historique du club cette saison-là. Aux côtés d’Alban Lafont, Issa Diop ou le héros de la 38e journée, Yann Bodiger, Zinédine Machach incarnait une jeunesse rafraîchissante, jusqu’à sa mise à l’écart par Pascal Dupraz en mars.

Après une (demi) saison tout de même prometteuse dans la ville rose, où l’histoire d’amour avait démarré à deux cent à l’heure, le natif de Marseille avait saisi l’opportunité de retourner à l’OM sous la forme d’un prêt, deux ans après son départ pour le TFC. Un retour qui avait généré des attentes mais finalement jamais satisfaites, et qui pourrait s’apparenter aux balbutiements de sa longue traversée du désert, marquée par son altercation avec Denis Zanko à son retour à Toulouse.

Il a connu 6 clubs depuis son congédiement de Toulouse en 2018

Licencié pour faute grave par le TFC en janvier 2018, après sa violente altercation avec son entraîneur, Zinédine Machach avait tout de même vu Naples lui accorder sa confiance. En Campanie, le puissant milieu de terrain avait signé un contrat de 4 saisons, sans finalement jamais joué la moindre minute officielle avec les Partenopei, pas même en Coupe. Prêté à Carpi en Serie B lors de la saison 2018/2019, le milieu de terrain avait dû se contenter de jouer un rôle de second plan, avant d’être renvoyé par le club modénois à la suite d’une querelle avec deux de ses coéquipiers. Deux autres prêts avaient suivi en Serie B. D’abord en Calabre, à Crotone, lors de la deuxième partie de saison, puis à Cosenza lors de l’exercice 2019/2020. Mais comme l’albatros, Machach n’était pas parvenu à décoller.

Rare éclaircie ? Son prêt encourageant lors de la saison 2020/2021 à Venlo, en Eredivisie, où Machach s’était imposé comme un titulaire important de l’effectif néerlandais. Mais une fois de plus, son caractère impulsif l’avait rattrapé et avait échaudé son club. Lors de l’avant-dernière journée de championnat, l’ancien Toulousain avait tenu des propos menaçants envers Devyne Rensch, défenseur de l’Ajax Amsterdam : «Si je te vois dans la rue, je te tue», avait lancé Machach. Certainement un clin d’œil à Kylian Mbappé qui avait invectivé Jordi Alba de la même façon, trois mois plus tôt en Ligue des Champions. Si le Corriere dello Sport avait évoqué la possibilité de voir le natif de Marseille intégrer la rotation napolitaine l’été suivant - après une très bonne préparation ponctuée de deux buts contre le Bayern Munich et Cracovie - Machach avait finalement poursuivi ses pérégrinations, cette fois sur les bords du Danube en Hongrie. À 25 ans, il connaissait son 7e club en rejoignant le Budapest Honvéd, toujours sous la forme d’un prêt.

Il évolue désormais avec Alaixys Romao et l’ancien barcelonnais Dmytro Chygrynskyi

Une saison et puis s’en va, c’est l’adage qui résumerait le plus fidèlement la carrière du bourlingueur Zinédine Machach. Aujourd’hui âgé de 27 ans, l’ancien Toulousain peine à s’installer durablement dans un club, lui qui n’a jamais enchaîné deux saisons consécutives sous le même maillot depuis 2015, ni même fait l’objet du moindre transfert (seulement des prêts ou des départs libres). L’été dernier, le franco-marocain-algérien avait fait le choix de relever un nouveau défi en ralliant Ionikos Nikeas, pensionnaire de Super League grecque. Un club adepte du melting-pot où évolue aujourd’hui l’Ukrainien Dmytro Chygrynskyi, ancien défenseur du Barça recruté à l’époque sur demande de Pep Guardiola, mais aussi d’anciens joueurs de Ligue 1 à l’image de l’ex-Marseillais Alaixys Romao, que Machach avait furtivement côtoyé à l’été 2016 sur la Canebière, ou encore le titi parisien Bandiangou Fadiga.

Titulaire en début de saison avec le club du Pirée, le milieu de terrain a vu son temps de jeu s’effilocher au cours des derniers mois. Depuis début janvier, Machach n’a disputé que 16 minutes de jeu avec Ionikos, ne figurant pas toujours sur la feuille de match. Si un départ anticipé avait un temps été évoqué dans l’Attique, le Pitchoun de 27 ans est bien toujours là, mais jusqu’à quand ? Giannis Tsirigotis, président du club, est aujourd’hui accusé de tentative d’extorsion et de menaces envers l’un de ses joueurs, qu’il aurait voulu contraindre à quitter le club par le biais de pressions. Un climat délétère, alors que Ionikos, 12e de Super League Grecque (sur 14), s’apprête à entamer sa deuxième phase de championnat dans le groupe relégation. Dans cet océan d’inconstance et d’incertitudes, difficile d’imaginer Machach émerger comme un récif souverain, lui qui est toujours en quête de stabilité dans sa carrière.