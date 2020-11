Liverpool : l'immense coup de gueule de Jürgen Klopp et de ses joueurs

Ce samedi à la faveur d'un match nul sur la pelouse de Brighton (1-1), Liverpool a repris les rênes de la Premier League avec un petit point d'avance sur Tottenham qui affrontera ce dimanche Chelsea à Stamford Bridge. Pour autant, les Reds sont passés par tous les états lors de cette confrontation avec la formation emmenée par le Français Neal Maupay.

Ils ont d'abord concédé un penalty, que l'ancien Niçois a manqué avant de sortir sur blessure. Ensuite, Mohamed Salah a cru ouvrir le score, mais la VAR a annulé ce but pour un hors-jeu d'un bout de pied. Ils ont finalement trouvé la faille grâce à Diogo Jota. En toute fin de rencontre, ils ont cru se donner de l'air grâce à Sadio Mané, mais lui aussi était signalé en position illicite. Enfin, après visionnage de la vidéo, un penalty était généreusement accordé pour une faute d'Andy Robertson dans la surface. Cette fois, le Seagul ne tremblait pas (1-1).

En plus de cela, des blessures ont émaillé la rencontre. Maupay, donc, Lallana aussi, entré en jeu, mais surtout Milner en fin de rencontre. À la fin du match, il s'en est encore pris aux diffuseurs : « je ne sais pas combien de fois je dois le dire, mais vous avez choisi le coup d'envoi de 12h30, pas vous personnellement, mais vous l'avez fait! Nous à 12h30, entre maintenant et le Nouvel An, il y a encore un mercredi et puis samedi 12h30 ».

It’s “clear and obvious” we need a serious discussion about VAR. Sure I’m not alone in feeling like they are falling out of love with the game in its current state. pic.twitter.com/5FGgLtqbHs