La suite après cette publicité

Le RC Lens a obtenu sur la pelouse du Parc des Princes hier soir un précieux match nul 1-1. Ce point permet aux Sang et Or de consolider cette 7e place en Ligue 1 et de croire dur comme fer en une qualification européenne en fin de saison. C'est le message livré par le buteur du soir, Corentin Jean.