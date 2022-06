France U19-Italie U19 : les compos officielles

Dernier match de poule pour les Bleuets à 17h30 aujourd'hui face à l'Italie (un match à suivre en direct commenté). Les Français, vainqueurs contre la Slovaquie (5-0) et la Roumanie (2-1), tout comme la Squadra, sont assurés d'être qualifiés pour les demi-finales. Mais voudront étendre leur série de 5 matches sans défaite toutes compétitions confondues (3 V, 2 N). Les Italiens restent eux sur 4 victoires d'affilée.

Pour cette affiche, Landry Chauvin fait largement tourner après le match face aux Roumains. Zoukrou, Varela, Da Silva, Ba et Tchaouna restent dans le XI. Lienard, Pereira, Camara, Diouf, Bondo et Cissé font leur apparition. Côté italien, seuls Coppola et Ambrosino enchaînent après leur succès contre la Slovaquie (1-0).

Les compositions

France U19 : Lienard - Pereira, Zoukrou, Camara, Varela - Da Silva, Bondo, Diouf - Ba, Tchaouna, Cissé

Italie U19 : Zacchi - Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa - Terracciano, Degl'Innocenti, Fazzini - Baldanzi - Volpato, Ambrosino