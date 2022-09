PSG : Wanda Nara s'explique sur le départ de Mauro Icardi à Galatasaray

Poussé vers la sortie depuis des mois alors qu'il n'entrait pas dans les plans de la nouvelle direction parisienne, Mauro Icardi a rejoint finalement Galatasaray, sous la forme d'un prêt ce jeudi, alors que le mercato européen avait déjà fermé ses portes. Un soulagement pour le Paris Saint-Germain.

Mais selon la compagne et agent du joueur argentin, Wanda Nara, Mauro Icardi avait pourtant bouclé son arrivée en Turquie bien avant. «Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami (Floride), je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire», a-t-elle expliqué dans une 'story' sur Instagram.