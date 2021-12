Ballon d'Or 2021 : Xavi valide le sacre de Lionel Messi

Après Pep Guardiola, au tour de Xavi Hernandez de prendre la défense de Lionel Messi (34 ans) face à la polémique autour de l'obtention de son 7ème Ballon d'Or lundi dernier, au Théâtre du Châtelet, à Paris. De nombreuses critiques s'abattent sur l'international argentin, qui, aux yeux de nombreux observateurs du ballon rond, méritait tout simplement moins de remporter cette édition 2021 que Robert Lewandowski (33 ans). L'entraîneur du Barça ne partage pas forcément cet avis.

« Félicitations également à Pedri (vainqueur du Trophée Kopa, NDLR), qui a invité l'équipe à dîner, un beau geste, a d'abord expliqué le coach espagnol de 41 ans, avant de poursuivre. Et la récompense de Messi me semble être une justice footballistique, il est le meilleur du monde et de l'histoire. Je crois que c'est Pep qui a dit qu'il n'est jamais injuste de donner un Ballon d'Or à Messi. Je pense la même chose. Peut-être que Lewandowski le méritait aussi, mais quand ils ouvrent l'enveloppe et disent Messi, pour moi c'est juste», a déclaré Xavi ce vendredi en conférence de presse, avant le match contre le Betis.