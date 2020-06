Arsenal : Mesut Özil veut aller au bout de son contrat

Mesut Özil coûte cher, très cher à Arsenal. L'Allemand perçoit 390 000 euros par semaine, et on ne peut pas dire que ses prestations sur le terrain (23 matches : 1 but, 3 passes décisives) rentabilisent son salaire. Selon ESPN, les hauts dirigeants des Gunners souhaitent alors s'en débarrasser dès cet été, d'autant plus qu'en raison de la crise liée au coronavirus, il faut rééquilibrer les comptes.

Mais voilà, l'Allemand ne va pas donner raison à son club et souhaite aller au bout de son contrat, soit jusqu'en juin 2021. Une tuile pour le club londonien qui devra assumer le salaire astronomique de son milieu de terrain encore un an. Arsenal devra donc serrer encore plus la ceinture, puisque pour la quatrième année consécutive, les Canonniers, neuvièmes de Premier League à neuf journées de la fin du championnat, ne se qualifieront pas pour la Ligue des Champions, sauf retournement de situation. Un manque à gagner conséquent.