Le Real Madrid recadre froidement Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne veut pas qu’on lui parle d’âge. Le Français avait confié cela alors qu’il réalisait un début de carrière tonitruant. Mais les années passent et le Bondynois, qui va avoir 26 ans le 20 décembre prochain et qui n’a toujours pas remporté la Ligue des champions et le Ballon d’Or, ne semble pas parvenir à passer un nouveau cap. En effet, ses débuts au Real Madrid ne se passent pas forcément comme il l’espérait. Si ses statistiques sont honorables, puisqu’il a marqué 8 buts et délivré 2 assists en 14 rencontres toutes compétitions confondues, il n’arrive pas encore à être le Mbappé tueur. Certes, il doit trouver ses marques au sein d’une machine habituée à tout gagner.

Un manque d’implication en défense qui fait jaser

Et ce n’est pas évident, bien qu’il s’appelle Kylian Mbappé et qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Lors d’un entretien à El Chiringuito, Karim Benzema, qui le connaît bien, a évoqué les solutions aux problèmes rencontrés par son compatriote. «Le problème pour moi est que Mbappé n’est pas un avant-centre. Chaque fois qu’il joue avec la France en n°9, ce n’est pas bon, ce n’est pas sa position. Le problème, c’est qu’à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau… vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c’est à gauche. Voyons comment Ancelotti va faire avec ça.»

Le Nueve a invité le capitaine des Bleus à devenir un 9 et surtout à ne pas abandonner, alors que la pression se fait de plus en plus forte sur lui.

En Espagne, on salue régulièrement la volonté du joueur à vouloir s’intégrer au plus vite au sein de son équipe et plus largement de son club. Mais on pointe aussi ses manques. Sa prestation lors du Clasico, où il a été hors-jeu à plusieurs reprises, est encore dans toutes les têtes. Mais c’est plutôt son manque d’implication dans le travail défensif qui fait beaucoup parler. Ce qui est plutôt étonnant puisque KM9 n’a jamais été réputé pour faire les efforts défensifs. Luis Enrique le lui avait d’ailleurs reproché l’an dernier à Paris. Des images du discours brutal de Lucho à son joueur avaient d’ailleurs été diffusées récemment dans le documentaire consacré au coach sur Movistar+.

Le rappel à l’ordre des Merengues au joueur

«J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing (…) En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça, c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? », avait-il lâché. Invité à réagir à ces images et a donné son opinion sur cet aspect du jeu, Carlo Ancelotti avait été très clair : « ce que je demande à Mbappé ? Qu’il marque des buts, pas qu’il aille faire le pressing. Ce n’est pas très différent de ce que je demandais à Karim (Benzema) auparavant. Il doit être prêt à partir en transition rapide lorsque nous récupérons le ballon.» Mais en interne, son discours est différent.

Hier, Relevo a expliqué que le Mister et certains joueurs madrilènes sont préoccupés par le fait que le Français ne fasse pas suffisamment d’efforts défensifs. Cela expliquerait une partie des problèmes des champions d’Espagne cette saison. Le média espagnol a ajouté que l’Italien attendait plus d’efforts sur cet aspect du jeu de la part de sa recrue star. Et il n’est visiblement pas le seul. Ce mardi, le quotidien L’Equipe révèle que plusieurs personnalités importantes de l’écurie espagnole ont recadré Mbappé après la défaite lors du Clasico. En effet, ils lui ont rappelé qu’il «devrait vraiment devenir un leader dans le vestiaire.» Même chose en ce qui concerne le terrain où tous attendent beaucoup de celui qui a été recruté pour devenir une grande star et non un joueur comme un autre dans l’équipe. Le Français aura l’occasion de répondre à tout le monde ce soir face à l’AC Milan en Ligue des champions.