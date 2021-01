LOSC : Christophe Galtier et l'option Timothy Weah en latéral droit

Sur une défaite à domicile contre Angers (1-2), le LOSC doit se ressaisir dès demain, sur la pelouse de Nîmes (21h), pour ne pas perdre de vue l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, en tête de la Ligue 1 Uber Eats. Mais face à la lanterne rouge, Christophe Galtier sera de nouveau privé de ses deux latéraux droits, Jérémy Pied et Zeki Celik, blessés et indisponibles encore plusieurs matches. Si c'est le jeune central Tiago Djalo qui avait occupé le poste laissé vacant face au SCO, le coach lillois pourrait bien décider d'innover face aux Crocos. En effet, Christophe Galtier a laissé entendre en conférence de presse cet après-midi qu'il pourrait aligner l'attaquant américain Timothy Weah sur le côté droit de la défense.

«On a l'option Djalo, on a l'option de faire jouer un gaucher à droite, ou un offensif qui deviendrait latéral droit», a d'abord évoqué Galtier, avant d'y revenir, au moment d'évoquer Timothy Weah, un peu plus tard. «Tim, est un joueur plein de potentiel, avec du feu dans les jambes, un bon footballeur (...) et je sais qu'il acceptera de jouer à n'importe quel poste, à partir du moment où il sera sur le terrain. C'est un bon coéquipier, je sais que je peux compter sur lui dans différents registres. » Quelques instants auparavant, également présent face à la presse, l'attaquant de 20 ans avait vendu la mèche. «Je suis prêt à jouer à n’importe quel poste. Devant, au milieu, derrière, cela n'a pas d'importance pour moi», expliquait Weah, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 16 courtes apparitions cette saison.