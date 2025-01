OM-HAC : les compositions probables

La Ligue 1 fait son grand retour ce week-end avec la 16e journée. Elle a débuté vendredi avec un Nice-Rennes et se termine donc ce dimanche soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Le Havre. Deux équipes aux trajectoires bien différentes. La formation olympienne, 2e de Ligue 1 juste derrière le PSG, reste sur une série de 5 matches sans défaite dont 4 victoires et espère enchaîner avec un succès ce soir. En face, les Havrais connaissent un début de saison compliqué avec une inquiétante 17e place au classement.

Les hommes de Didier Digard, 3e pire défense du championnat, viennent d’enchaîner 4 défaites de rang toutes compétitions confondues avec une élimination face au Stade Briochin en Coupe de France. Il va falloir montrer mieux au stade Vélodrome face à une équipe marseillaise offensive. Pour ce match, Roberto De Zerbi devrait encore miser sur son 3-4-3 avec Rulli dans les buts.

L’OM encore en 3-4-3 !

La charnière centrale sera composée de Murillo, Balerdi et Cornelius. Dans les rôles de piston, on retrouvera le Bresilien Luis Henrique à droite et Quentin Merlin à gauche alors que l’axe sera protégé par Koné et Rongier. Plus haut sur le terrain, on retrouvera l’international français Adrien Rabiot pour accompagner la doublette Maupay-Greenwood sur le front de l’attaque.

Du côté du Havre, Digard devrait miser sur un 5-3-2 sur le papier assez défensif avec Desmas dans les cages. La défense sera composée de Pembélé, Sanganté, Youté, Lloris et Zouaoui. Au milieu, Kuzyaev devrait apporter son expérience aux côtés de Kechta et du capitaine Touré. Enfin devant, l’ancien Marseillais André Ayew, de retour au Vélodrome, sera aligné avec Soumaré pour tenter de faire mal à l’OM.

