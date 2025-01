LOSC : Vito Mannone savoure sa victoire face à l’OM

Vito Mannone, le gardien du LOSC, a exprimé sa joie et sa fierté après la victoire de son équipe face à l’OM (1-1, 3 t.a.b. à 4) en 16es de finale de la Coupe de France : « C’est la folie du foot. Un match incroyable, on prend un but à la dernière seconde, mais ce club, cette équipe, ces supporters ne lâchent jamais. On a joué avec le cœur, on veut aller au bout de tous les matchs, toutes les compétitions. »

Mannone a également salué la solidité mentale de son équipe, notamment lors de la séance de tirs au but : « Les mecs ont super bien tiré. Le coach était très clair avant la saison : je vais jouer la Coupe de France. Le LOSC veut gagner ce trophée. » Fier d’avoir franchi « cet obstacle énorme de Marseille », le portier lillois reste concentré sur les ambitions élevées de son club dans cette compétition.