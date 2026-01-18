CAN 2025 : le PSG félicite Ibrahim Mbaye

Après la victoire spectaculaire du Sénégal en finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0, a.p), le Paris Saint-Germain a tenu à saluer son jeune Titi parisien, Ibrahim Mbaye, pour son rôle dans ce sacre continental. « Ibrahim Mbaye, vainqueur de l’AFCON 2025 Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition », a tweeté le compte officiel du PSG.

La finale, marquée par un scénario chaotique et historique avec des décisions arbitrales très contestées, des protestations des joueurs sénégalais et un penalty manqué par le Maroc, a mis en lumière la ténacité et le sang-froid de Mbaye tout au long de la compétition. Son titre de champion d’Afrique vient récompenser son talent, sa régularité et sa contribution à l’épopée sénégalaise.