CAN 2025 : le PSG félicite Ibrahim Mbaye
Après la victoire spectaculaire du Sénégal en finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0, a.p), le Paris Saint-Germain a tenu à saluer son jeune Titi parisien, Ibrahim Mbaye, pour son rôle dans ce sacre continental. « Ibrahim Mbaye, vainqueur de l’AFCON 2025 Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition », a tweeté le compte officiel du PSG.
Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition. 👏
La finale, marquée par un scénario chaotique et historique avec des décisions arbitrales très contestées, des protestations des joueurs sénégalais et un penalty manqué par le Maroc, a mis en lumière la ténacité et le sang-froid de Mbaye tout au long de la compétition. Son titre de champion d’Afrique vient récompenser son talent, sa régularité et sa contribution à l’épopée sénégalaise.
