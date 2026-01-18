Menu Rechercher
CAN 2025 : le PSG félicite Ibrahim Mbaye

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ibrahim Mbaye (PSG) @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Après la victoire spectaculaire du Sénégal en finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0, a.p), le Paris Saint-Germain a tenu à saluer son jeune Titi parisien, Ibrahim Mbaye, pour son rôle dans ce sacre continental. « Ibrahim Mbaye, vainqueur de l’AFCON 2025 Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition », a tweeté le compte officiel du PSG.

Paris Saint-Germain
Ibrahim Mbaye, vainqueur de l’#AFCON2025 🏆

Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition. 👏
La finale, marquée par un scénario chaotique et historique avec des décisions arbitrales très contestées, des protestations des joueurs sénégalais et un penalty manqué par le Maroc, a mis en lumière la ténacité et le sang-froid de Mbaye tout au long de la compétition. Son titre de champion d’Afrique vient récompenser son talent, sa régularité et sa contribution à l’épopée sénégalaise.

