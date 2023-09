Jordan Henderson se confie sur son arrivée en Arabie saoudite

Cet été, Liverpool a tiré une croix sur plusieurs cadres expérimentés, surtout dans l’entrejeu. James Milner, Fabinho, mais encore et surtout Jordan Henderson, capitaine du club depuis de longues années. Transféré en Arabie saoudite, à Al-Ettifaq, le milieu de terrain de 33 ans a livré une interview à The Athletic dans laquelle il se livre sur son arrivée en Arabie saoudite, l’acceptation de la communauté LGBTQ+, tout en dévoilant les dessous de son départ des Reds. «Si l’une de ces personnes me disait : 'Maintenant, nous voulons que vous restiez’, alors nous n’aurions pas cette conversation. Et je dois ensuite réfléchir à la suite de ma carrière. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’ils m’ont forcé à quitter le club ou qu’ils voulaient que je parte, mais à aucun moment je ne me suis senti désiré par le club ou par qui que ce soit de rester. Ce n’est pas l’argent qui m’a motivé à venir ici», explique-t-il dans un premier temps.

«Si je porte le brassard LGBT et que ça manque de respect à leur religion, alors ce n’est pas bien non plus. (…) Tout le monde devrait respecter la religion et la culture. C’est pour ça, je pense, que nous essayons tous de nous battre ici en termes d’inclusion et tout. Vous savez, il y a des années, par exemple, les femmes ou les enfants ne pouvaient probablement pas jouer au football, mais maintenant je suis là-bas et il y a beaucoup de femmes et de filles qui jouent au football, donc les choses peuvent changer petit à petit», raconte Jordan Henderson. Des révélations claires et précises qui ont le mérite d’être claires. 5e de Saudi Pro League, Al-Ettifaq espère jouer les trouble-fêtes cette saison en championnat.