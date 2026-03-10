«Il court comme un vieillard», «il est à bout de souffle» : Mariano Diaz est la risée de toute l’Espagne

Le successeur de Cristiano Ronaldo. En 2018, Mariano Diaz a fait son grand retour au Real Madrid après un passage d’un an plutôt réussi à l’Olympique Lyonnais. Dans la capitale espagnole, l’attaquant a hérité du numéro 7, qui n’avait plus de propriétaire après le départ de CR7 à la Juventus. « J’étais vraiment impatient de porter ce numéro », avait même avoué le Dominicain en conférence de presse. Mais il n’a pas eu beaucoup d’occasions d’enfiler la tunique merengue lors de son deuxième passage, lui qui a été poussé vers la sortie tous les ans. Passé par Séville, où il n’a guère brillé lors des 13 rencontres auxquelles il a participé, Mariano Diaz a rejoint le Deportivo Alavés durant le dernier mercato d’été, après une année sans club. Il avait impressionné lors de son essai là-bas. Dans la foulée, l’écurie espagnole lui fait signer un contrat de 2 ans.

Nouveau coach pour une nouvelle vie

Muet lors de ses 7 premières apparitions, il est resté scotché au banc 4 matches avant de participer à 4 rencontres. Puis, il a retrouvé le banc les 3 matches suivants. Peu convaincant, Mariano Diaz a commencé à perdre ses nerfs. Après avoir appris qu’il ne serait pas titulaire face à Séville, il a quitté l’entraînement. Son entraîneur, Eduardo Coudet, l’a ensuite écarté. On n’imaginait plus le revoir à Alavés. Un départ a même été évoqué durant le mercato d’hiver. Mais le joueur a refusé de s’en aller. Finalement, la roue a tourné dans le bon sens pour l’avant-centre de 32 ans. Coudet a été limogé et il a été remplacé par Quique Sanchez Flores, qui avait déjà croisé la route du buteur à Séville. Il l’a donc réintégré au groupe comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse.

« Je vais discuter avec lui et il sera intégré à l’équipe. Pour moi, c’est un joueur comme les autres. Je l’ai vu motivé lors de ces deux entraînements et s’il parvient à maintenir ce niveau de performance jour après jour, il va nous offrir de belles actions.» Ce n’est pas vraiment ce qui vient à l’esprit après la prestation de Mariano Diaz face à Valence dimanche. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, il a joué 6 minutes. Il s’agissait de sa première apparition depuis le 22 novembre, lui qui a manqué 17 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré un faible temps de jeu, il a réussi à se faire remarquer. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons comme l’explique AS, qui n’en revient toujours pas. Le joueur a manqué une occasion en or.

Un retour catastrophique

«Qu’as-tu fait, Mariano ? La bourde de l’attaquant laisse tout le monde à Vitoria sans voix. L’attaquant d’Alavés a bénéficié d’une nouvelle opportunité sous les ordres du nouvel entraîneur. Il a manqué l’occasion de porter le score à 3-1, mais Valence a finalement remporté la victoire.» El Desmarque s’est aussi payé le joueur. Mariano Díaz a été l’un des principaux artisans de la défaite du Deportivo Alavés à Mestalla. «L’attaquant, écarté des terrains par Eduardo Coudet depuis novembre pour indiscipline, a fait son retour contre Valence CF quatre mois plus tard, mais sa prestation fut catastrophique. Entré en jeu alors que le score était de 1-2, il a manqué une occasion en or de porter le score à 3-1, et Alavés a finalement concédé la défaite 3-2 dans le temps additionnel.»

El Desmarque ajoute : «Boyé lui a remis le ballon au point de penalty, mais Mariano s’est emmêlé les pinceaux avec le ballon et n’a pas réussi à frapper alors qu’il avait toutes les cartes en main. Il a ensuite récupéré le ballon, mais sa frappe a été contrée par la défense, au grand dam de Denis Suárez à ses côtés, qui lançait même des regards furieux vers le banc de touche. En réalité, cette occasion franche aurait pu porter le score à 1-3 pour Alavés, sceller la victoire, porter leur total à 30 points et les placer devant Valence. Mais Mariano a manqué le cadre… et le match a basculé dans les dernières minutes.» Marca a également évoqué le cas du joueur, qui n’a plus marqué en Liga depuis le 15 mai 2022 contre Cadix.

Il prend cher en Espagne

«Nous voici à Mestalla, le 8 mars 2026. Mariano entre en jeu à la 84e minute, alors qu’Alavés mène 2-1. Dès son entrée sur le terrain, il sprinte vers la surface de réparation de Dimitrievski. Boyé lui adresse une passe parfaite au point de penalty… mais Mariano ne parvient ni à tirer ni à contrôler le ballon. Il le touche du pied, le perd et gâche l’occasion de sceller la victoire. Valence finit par s’imposer 3-2. D’un rêve à un cauchemar dont il ne pourra jamais se réveiller (…) Son passage à Mestalla n’a laissé personne indifférent. Son manque évident de condition physique et l’effondrement de son équipe dans les dernières minutes l’ont une fois de plus placé sous le feu des critiques. Peut-être pour la dernière fois, même s’il a désormais un allié sur le banc.»

En effet, le Dominicain a essuyé une vague de critiques particulièrement virulentes. Le journaliste de Radio Marca, Miguel Quintana, a été l’un des premiers à dégainer sur le joueur à bout de souffle. «Mariano est entré en jeu, a raté une occasion en or, a effectué deux sprints, s’est essoufflé et a assisté impuissant à l’égalisation de Valence (2-2). Des minutes légendaires. Sans doute les dernières de sa saison.» Des supporters du Deportivo Alavés, eux, ont été encore plus durs. Certains ont indiqué qu’« il n’est pas en forme pour jouer » ou encore qu’« il court comme un vieillard ». La direction sportive a été pointée du doigt pour lui avoir fait signer un bail jusqu’en 2027 alors qu’il n’avait plus joué depuis un an.