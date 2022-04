OL : Karl Toko-Ekambi s'adresse aux supporters

Rire, larmes, rire. Les supporters de l'Olympique Lyonnais seront passés par toutes les émotions hier après-midi. Vainqueur 5-2 de Montpellier, après avoir mené 2-0 puis s'être fait rejoindre, l'OL a fini par décrocher un précieux succès dans l'optique de sa mission coupe d'Europe. Grand artisan du succès rhodanien, buteur et passeur, Karl Toko-Ekambi est aujourd'hui dans le viseur des supporters lyonnais. En cause, un geste et quelques mots adressés à la tribune, après avoir été insulté une partie de la rencontre.

Un épisode remarqué qui aura même poussé Jean-Michel Aulas, excédé par l'attitude de certains supporters, à mettre sa démission sur la table. Soutenu par ses coéquipiers, notamment Moussa Dembélé, l'attaquant camerounais est sorti du silence ce dimanche, en postant un bref message sur Instagram. «Merci à toute l’équipe et aux vrais supporters de l’OL», a-t-il écrit. Décisif 21 fois en 35 matches cette saison, KTE est sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2024.