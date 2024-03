Les propos très forts d’un ancien joueur de Luis Enrique

Luis Enrique contre Kylian Mbappé. Qui a raison et qui a tort ? Chacun a son avis, et depuis qu’on sait que le coach espagnol et la star française sont en froid, certains se rangent du côté du premier cité, alors que d’autres prennent la défense de l’attaquant. Une chose est sûre, le management de Luis Enrique et sa gestion du cas Mbappé, qu’il n’hésite plus à remplacer en cours de match, font parler, en mal comme en bien. Interrogé par RMC Sport, Junior Tallo, attaquant qui a côtoyé Luis Enrique à la Roma lors de la saison 2011/2012, a tenu à défendre l’ancien du Barça.

« Il a mis du temps à me faire monter avec l’équipe première. J’y suis arrivé en février et lors du premier entraînement, je suis stressé, je n’arrive pas à faire un contrôle donc ça lui donne raison. Luis Enrique m’a donné une seconde chance. Je suis resté avec l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Et avant de partir, il s’était même excusé, j’avais trouvé ça un peu surréaliste. Il m’avait dit : 'Je m’excuse de ne pas avoir décelé ton talent plus tôt et j’espère que tu feras une belle carrière et je te rappellerai’. Et dans son club suivant, au Celta Vigo, un an plus tard, il m’a appelé. Moi j’étais encore à l’AS Roma, j’avais de grands rêves donc j’avais refusé de partir mais c’est quelqu’un de loyal. Quand il donne une parole, il la maintient, il est très droit. Il est vraiment sûr de lui, de ce qu’il sait du foot. ll a sa philosophie et c’est un peu comme un soldat qui va dire: 'Je meurs avec ma philosophie’. C’était un joueur de tempérament et je ne pense pas qu’il va changer sa manière de voir le foot. Mais humainement, il est droit et je pense que c’est le plus important pour un joueur, il ne ment pas », a-t-il ainsi expliqué. Voilà qui est clair.