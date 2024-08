L’autre cible étonnante de Manchester City pour remplacer Julian Alvarez

Après le départ de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid et la blessure d’Oscar Bobb, Manchester City s’active sur le marché des transferts. L’objectif ? Enrôler un numéro 9, capable d’apporter une solution supplémentaire à Pep Guardiola et ainsi soulager Erling Haaland, titulaire indiscutable. Dans cette optique, The Athletic affirme que les Skyblues ont envisagé le transfert d’Orri Oskarsson.

Actuellement sous les couleurs du FC Copenhague, l’attaquant de 19 ans séduit particulièrement la direction mancunienne. Le média anglais affirme toutefois que City ne devrait pas faire avancer son intérêt pour le moment. A noter, en revanche, que d’autres équipes de Premier League s’intéressent au natif de Reykjavik, tandis que Porto et la Real Sociedad sont également dans le coup. L’opération pourrait se conclure aux alentours des 20 millions d’euros. Affaire à suivre…