Lorient - Marseille : les compositions officielles

C’est le choc de cette 30e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, à 20h45, le FC Lorient accueille l’Olympique de Marseille au Stade du Moustoir. Les Merlus, dixièmes au classement avec 44 points, vont tenter de rebondir, après leur dernier revers face au LOSC la semaine passée (3-1), contre des Phocéens, troisièmes avec 60 unités et invaincus lors des quatre dernières journées de L1. En cas de succès, les hommes d’Igor Tudor reviendront à hauteur du RC Lens, deuxième. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Régis Le Bris est privé de Kalulu, Laporte, Mvogo et Le Fée, tous blessés, ainsi qu’Abergel et I.Silva, suspendus, et décide d’aligner Bamba Dieng, l’ancien joueur de l’OM, aux côtés de Romain Faivre sur le front de l’attaque. En face, Igor Tudor préfère titulariser Matteo Guendouzi et Cengiz Ünder en soutien d’Alexis Sanchez, seul en pointe, aux dépens de Ruslan Malinovskyi, qui débute sur le banc. Le technicien croate ne peut pas compter sur Harit, Ruiz et Ounahi, tous les trois blessés, pour cette rencontre.

Les compositions d’équipes :

FC Lorient : Mannone - Meïté, Talbi, Le Goff - Cathline, Aouchiche, Makengo, Ponceau, Yongwa - Faivre, Dieng

Olympique de Marseille : P.Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Sanchez, Guendouzi

