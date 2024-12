Affaire des commissions : John Valovic-Galtier condamné à deux ans de prison, Damien Comolli sanctionné

deux ans de prison avec sursis, 300 000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans à l’encontre de John Valovic-Galtier.

un an de prison avec sursis, 200 000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans à l’encontre de David Venditelli.

un an de prison avec sursis, 100 000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans à l’encontre de Jérémie Sutter.

un an de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende, une interdiction d’exercer la profession d’agent pendant cinq ans et une inéligibilité de cinq ans à l’encontre d’Alexandre Bonnefond.

six mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende, une interdiction d’exercer la profession d’agent pendant un an et une inéligibilité de trois ans à l’encontre de Tristan Sauzon.