Une légende de MU fracasse Antony

C’est l’une des grosses déceptions du côté de Manchester United en ce début de saison. Pas épargné par les affaires extra-sportives, Antony peine à montrer l’étendue de son talent sur le pré. Auteur d’un début d’exercice délicat depuis qu’il a réintégré le groupe mancunien, l’international auriverde est aux antipodes de ce qu’il avait l’habitude de montrer lorsqu’il officiait aux Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam. Résultat, les critiques fusent à son égard. Le dernier en date à s’être exprimé à son sujet est Dimitar Berbatov. Exhortant le joueur à privilégier le jeu simple, l’ancien attaquant de Manchester United (149 matchs, 56 buts entre 2008 et 2012) n’a pas été tendre avec le natif d’Osasco.

La suite après cette publicité

«Antony doit comprendre qu’à chaque fois qu’il entre sur le terrain, il doit justifier la confiance que lui accord Erik ten Hag. Vous me faites confiance, je ne veux pas vous décevoir, ni vous, ni l’équipe. Mais jusqu’à présent, ça ne se passe pas bien pour Antony, donc mon conseil est de jouer simple, de ne pas compliquer les choses», a suggéré l’ancien Monégasque avant de fracasser le Brésilien. «Quand vous commencez à penser que vous êtes Ronaldinho ou Zidane alors que vous avez du mal dans les matchs, vous allez souffrir encore plus. N’essayez pas de faire des choses stupides qui n’aident pas l’équipe. Tu es tellement rapide, tu t’en sers pour commencer à faire des passes décisives et à marquer des buts», a-t-il fini par conclure, des propos rapportés par A Bola.