Le Bayern Munich veut du lourd pour oublier Thomas Tuchel

C’est ce qu’on appelle une aventure complètement ratée ou presque. Débarqué en fin de saison dernière à la place d’un Julian Nageslmann toujours en course pour réaliser le triplé avec le Bayern Munich, Thomas Tuchel pensait réussir à métamorphoser le géant allemand. Mais cela n’a pas été le cas, très loin de là. Après avoir connu une élimination étonnante en Coupe d’Allemagne, l’ancien coach du PSG a aussi été éliminé en C1 et a finalement dû attendre un flop monumental du Borussia Dortmund à la dernière journée de Bundesliga pour récupérer le titre de champion d’Allemagne. Preuve que ce titre n’avait pas changé le regard des dirigeants allemands sur la saison bavaroise, le soir du sacre, Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić avaient été limogés.

Cette saison, la direction allemande qui avait encore misé sur Thomas Tuchel espérait du mieux surtout en lui laissant le choix des joueurs lors du mercato avec l’arrivée notable d’Harry Kane pour plus de 100 millions d’euros puis celles d’Eric Dier et de Raphael Guerreiro. Mais encore une fois, le technicien allemand n’a pas fait l’unanimité, au contraire. S’il reste en course en Ligue des Champions, le Bayern Munich a été éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe d’Allemagne par la modeste équipe de Sarrebruck (D3 allemande). Pire encore, en Bundesliga, les coéquipiers de Dayot Upamecano pointent à la deuxième place à 13 points du leader le Bayer Leverkusen et a seulement 7 journées de la fin. Ce samedi, après la défaite dans le Klassiker face à Dortmund (une première depuis 2014), Thomas Tuchel s’est avoué vaincu. «Le titre ? Il n’y a plus de suspense. Nous n’avons plus d’espoir, pas besoin de raconter quoi que ce soit. Félicitations à Leverkusen». Un constat terrible pour celui qui a déjà annoncé il y a plusieurs semaines qu’il quittait le Bayern Munich à l’issue de la saison.

La direction veut prendre son temps

Pour le Bayern Munich, qui doit donc encore une fois se reconstruire, l’heure est aux négociations. Après l’échec Xabi Alonso qui reste au Bayer Leverkusen, la direction allemande multiplie les pistes et les idées. Pour la chaîne allemande ZTF, le directeur sportif Max Eberl a fait le point sur les dossiers chauds en plus de revenir sur le cas Xabi Alonso. «La décision de Xabi ne m’a pas du tout affecté parce que nous cherchions ailleurs depuis longtemps. Xabi est un joueur et homme honorable. Je le connaissais parce que j’avais déjà négocié avec lui à Gladbach alors qu’il était encore à Saint-Sébastien. C’est pourquoi il était clair pour moi qu’il ne quitterait pas Leverkusen», a-t-il lancé avant d’évoquer les nombreuses rumeurs. «On dit que Ralf Rangnick est proche de signer avec nous. A tel point qu’Antonio Conte nous envoie apparemment des listes de joueurs que nous souhaitons rechercher selon d’autres médias. Vous pouvez voir à quel point ces titres sont étranges. De toute façon, je ne commenterai pas les noms. Je ne le fais pas. Nous avons des idées. Nous avons des idées claires. Christoph, moi et le club. Nous essayons maintenant de les mettre en œuvre le plus rapidement possible.»

Le directeur sportif a aussi insisté sur le fait qu’aucun nom ne serait divulgué à la presse alors que le Bayern Munich espère boucler l’affaire lors du mois d’avril.« Nagelsmann ? Dès le début, je n’ai commenté aucun nom et je ne le ferai pas non plus maintenant. Surtout la question de Ralf Rangnick, Antonio Conte, que j’ai mentionné, et puis il y en a un autre en Premier League qui est apparemment très intéressant pour nous. De Zerbi exactement, exactement. Nous faisons vraiment notre travail. Je sais que tout le monde veut savoir. Mais on ne peut pas encore dire que quelque chose est concret. Nous explorons, nous évaluons, nous savons clairement ce que nous voulons et essayons de le mettre en œuvre. Quand le moment sera venu, nous l’annoncerons.» Les supporters bavarois attendent déjà au tournant la direction qui ne devra pas se tromper une nouvelle fois dans le choix de l’entraîneur. Car avec ces nombreux échecs, le géant allemand semble avoir pris un gros retard sur le gratin européen…