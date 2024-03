OM : Jordan Veretout souligne l’impact de Gasset et du Vélodrome

Présent en conférence de presse avant d’affronter le FC Nantes en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Jordan Veretout a souligné l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée sur le banc olympien. «Le coach est proche de nous, il parle individuellement avec les joueurs pour les mettre dans de bonnes conditions. On essaie petit à petit de produire un peu plus de football. Il a eu les mots justes pour nous remettre la tête à l’endroit», a tout d’abord assuré l’ancien milieu de l’AS Roma. Relancé sur la suite des événements, le Phocéen de 31 ans a également assuré que l’OM pouvait encore rêver à de belles choses, tout en assurant que la ferveur des supporters marseillais demeurait, elle, indispensable.

«Je me sens bien, je suis bien à Marseille. On fera les comptes à la fin de la saison. On est encore en course pour l’objectif en championnat et on est en 8e de finale avec un bon avantage avant le match retour. On ne peut pas encore dire que la saison est ratée. On doit continuer comme ça et ne rien lâcher. La ferveur des supporters fait partie de l’OM, on n’a pas à se plaindre. Depuis que je suis arrivé à Marseille, le stade est toujours plein, ils sont toujours là. On se sent forts avec eux, ils nous poussent et nous transcendent. On le ressent sur le terrain, on a besoin d’eux et on donnera le maximum pour eux». L’Orange Vélodrome devrait encore avoir son mot à dire, ce dimanche, face aux Canaris.

