Jorge Sampaoli dragué par la Premier League

Libre depuis son renvoi du Séville FC en mars, Jorge Sampaoli a déjà des courtisans à sa porte. Alors que le club carioca de Flamengo avait déjà fait part de son intérêt pour le technicien argentin ces derniers jours, Nottingham Forest se serait également immiscé dans le dossier d’après le tabloïd Daily Mail.

Actuellement englué dans une série de 9 matches sans la moindre victoire en championnat, le promu anglais est aujourd’hui 18e et aux portes de la relégation. Selon la publication britannique, Steve Cooper, qui a permis au club de retrouver la Premier League pour la première fois depuis 1999 l’été dernier, ne serait plus en odeur de sainteté aujourd’hui. Reste à savoir si l’entraîneur anglais ira jusqu’au bout de la saison à la tête des Garibaldis, et si Jorge Sampaoli sera lui enclin à s’embarquer dans une mission commando.

