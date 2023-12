L’OL face à l’épineux cas Anthony Lopes

Cette saison, quatre entraîneurs ont été au chevet de l’Olympique Lyonnais. À bout de force et d’idées, Laurent Blanc a cédé sa place à l’intérimaire Jean-François Vulliez, puis à Fabio Grosso et Pierre Sage. Tous ont tenté de panser les nombreuses plaies des Gones et de redonner vie à des joueurs au fond du trou. Mais le mal est profond. Si jamais John Textor décide de faire appel à un cinquième coach, il devra s’assurer que celui-ci possède quelques notions de psychologie. En plus d’avoir une infirmerie régulièrement occupée en raison de problèmes physiques, la salle d’attente du club rhodanien affiche souvent complet en ce qui concerne les problèmes liés au mental.

Un début de saison difficile

Peter Bosz, comme Blanc ou Grosso, en a souvent parlé quand il était en poste. Il en avait remis une couche une fois partie. «Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n’ont plus gagné de titres dans les années qui ont précédé mon arrivée. À mon avis, le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout mais n’étaient pas prêts à performer.» Des mots qui résonnent différemment aujourd’hui, alors que Lyon est dernier de Ligue 1. Dans ce marasme, les pensionnaires du Groupama Stadium ne peuvent pas compter sur grand monde. Pas même sur Anthony Lopes. Auteur d’une bonne saison l’an dernier, le Portugais semble aussi touché par la maladie qui a frappé l’OL.

Comme d’autres cadres, le portier de 33 ans est loin d’évoluer à son meilleur niveau. On peut même dire qu’il a été plutôt inquiétant par moment, lui qui n’a pas forcément aidé par ses coéquipiers. Blessé au visage lors de l’amical face à Crystal Palace durant la préparation estivale, il avait dû patienter avant de retrouver les terrains. En son absence, sa doublure Rémy Riou n’a pas brillé, avec notamment une belle boulette face à Montpellier. Les supporters attendaient donc le retour de leur numéro 1 avec impatience. Le 3 septembre, il a retrouvé sa place dans les cages à l’occasion de la réception du PSG. Mais il a été battu à 4 reprises (défaite 4 à 1).

21 buts encaissés déjà cette saison

Après la trêve de septembre, il a réalisé un clean sheet face au HAC (0-0). Ensuite, le gardien, réputé pour son explosivité, n’a pas pu aider les siens (2 clean sheets seulement, ndlr). Moins solide et décisif, il a ainsi encaissé 21 buts en 12 apparitions en Ligue 1. L’an dernier, au même stade, il avait encaissé 15 buts en jouant moins de rencontres. Cette saison, Lyon a la pire défense du championnat (27 buts encaissés). Anthony Lopes n’est pas coupable de tout, mais il n’est pas innocent dans toute cette histoire. Peu aidé par ses coéquipiers mercredi à Marseille, Lopes, qui n’a pas réussi à sauver les siens, a vécu une première période relativement tranquille face à Toulouse dimanche.

Mais juste avant la pause, il a commis une grosse erreur, en fauchant Gabriel Suazo dans la surface. Sur cette action, sa sortie n’est pas du tout bonne et assurée. Conséquence, le TFC a obtenu un pénalty. Lopes s’est racheté en l’arrêtant, ce qui a permis à Lyon de regagner les vestiaires avec l’avantage du score (2-0). Selon Stats Foot, c’est le huitième pénalty qu’il a stoppé en carrière mais le premier qu’il a arrêté au Groupama Stadium. En deuxième mi-temps, le gardien n’a pas été trop inquiété, lui qui a su notamment stopper la frappe de Magri (60e) ou bien sortir face à Costa (72e). Après la rencontre, il est revenu sur son erreur qui aurait pu coûter cher. «J’ai traversé toutes les émotions possibles, je pensais pouvoir intervenir à temps sur ma sortie. Il fallait que je me fasse justice à moi-même.»

Un concurrent brésilien arrive

Sa faute arrive malgré tout dans une période où il joue gros. Installé depuis des années dans les buts lyonnais, le Portugais n’est pas assuré de conserver sa place. En effet, Lucas Perri va venir concurrencer le Givordin. Chaudement recommandé par John Textor, le Brésilien de 26 ans va quitter Botafogo pour rejoindre Lyon. Lopes, qui est contesté par une partie des supporters, va devoir composer avec la venue d’un concurrent de taille. Il avait su faire avec à ses débuts lorsqu’il a dû gérer la cohabitation avec Rémy Vercoutre (entraîneur des gardiens actuellement, ndlr), qui n’avait pas bien vécu son déclassement.

Puis, il n’a pas trop apprécié quand Juninho a voulu lui mettre un concurrent dans les pattes avec Ciprian Tatarusanu. Le Roumain, que Sylvinho puis Rudi Garcia ont nommé en tant que doublure, pensait avoir sa chance comme numéro un. Mais il a tapé du poing sur la table quand il a compris qu’il serait deuxième dans la hiérarchie. Mais ce choix était cohérent puisque Lopes était au-dessus à cette époque. Au mercato d’été 2021, Peter Bosz, lui, a souhaité faire venir André Onana, qu’il avait dirigé à l’Ajax Amsterdam. Ce, malgré sa suspension à la suite d’un test antidopage positif. Malgré ça, le coach néerlandais voulait absolument Onana, puisqu’il n’était pas convaincu par le jeu au pied d’Anthony Lopes.

Un avenir en question

Les Gones voulaient faire de lui leur numéro un comme l’a avoué Juninho plus tard au micro de RMC Sport. Malgré des négociations avancées avec le portier camerounais et son entourage, l’OL n’a pas réussi à aller au bout. Onana a donné sa préférence à l’Inter et il a fait le bon choix. Cet hiver 2024, Lyon s’apprête donc à recruter un nouveau spécialiste du poste. Un élément qui n’a pas encore d’expérience en Europe et qui devra logiquement avoir un temps d’adaptation. Mais il a de nombreuses qualités selon les observateurs. Plus grand que Lopes, puisqu’il mesure 1m95, il est doté d’un bon jeu aérien et au pied, en plus d’être solide sur sa ligne. C’est donc un sacré concurrent qui arrive à Lyon.

Et il pourrait avoir son mot à dire puisque Lopes n’est plus aussi impérial. Malgré ses sorties parfois très dangereuses, il a toujours été soutenu par son club par le passé. Cette fois-ci, il n’est pas en position de force comme il l’a parfois été quand il évoluait à un meilleur niveau. Il doit aussi composer avec une nouvelle direction, qui ne retiendra personne nous a-t-on assuré. Anthony Lopes joue donc gros en cette fin d’année 2023, lui qui est encore sous contrat pour un an et demi. Mais qu’en est-il le concernant ? Sous pression, le gardien, qui a l’OL dans le cœur et dans la tête, n’apprécie pas forcément la venue d’un nouveau gardien nous ont assuré plusieurs sources au sein du club. Ce qui est logique pour n’importe quel portier titulaire. À lui de montrer qu’il est encore un titulaire en puissance.