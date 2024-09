La sortie médiatique inquiétante de Bixente Lizarazu sur Kylian Mbappé

Cette trêve internationale devait être, pour Mbappé, l’occasion de se ressourcer et de reprendre du plaisir sur le terrain. Après des débuts compliqués à Madrid, malgré un doublé juste avant la trêve, le Bondynois retrouvait un contexte un peu plus paisible et familier, dans un groupe tricolore dont il est le capitaine. Seulement, là aussi, ça se passe moins bien que prévu. D’abord, sur le plan sportif, puisque l’attaquant formé à l’AS Monaco a vécu, comme le reste de l’équipe, une soirée très compliquée face à l’Italie vendredi dernier.

Sa conférence de presse dans laquelle il disait ne pas être préoccupé par ce que les fans, du Parc des Princes notamment, pouvaient penser de lui, était aussi mal passée. Et ce n’est pas tout, puisque les échos qui proviennent du vestiaire des Bleus évoquent aussi un Mbappé qui commence à être critiqué par ses partenaires. Son comportement est pointé du doigt, et il fait notamment partie des joueurs visés par Mike Maignan lorsque ce dernier a poussé une énorme gueulante dans le vestiaire après la défaite contre la sélection italienne. Une situation tendue pour le Madrilène donc, sur laquelle a tenu à revenir Bixente Lizarazu dans un article publié dans le quotidien L’Equipe.

Mbappé a besoin de souffler

« La conférence de presse de Kylian Mbappé d’avant France - Italie, jeudi, m’a surpris et gêné. Les mots utilisés étaient inappropriés, pas ceux d’un leader et encore moins ceux d’un capitaine. Vous ne pouvez pas être insensible au ressenti des supporters de l’équipe de France, aux frustrations qu’ils peuvent nourrir, aux interrogations qu’ils peuvent avoir. Vous devez essayer d’y répondre, leur donner de l’espoir, ça fait partie du boulot et du lien affectif qu’il faut avoir avec son public », a d’abord lancé l’ancien latéral. Il a ensuite évoqué la santé mentale du joueur, et explique que la situation traversée par Mbappé est « la conséquence d’une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club, au cours de laquelle l’extrasportif a pris le pas sur le sportif ».

« Il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, vous recentrer sur vous-même, parce que vous avez des difficultés, déjà, à vous retrouver. Je pense que le capitaine des Bleus traverse un moment de ce type. Le meilleur de Mbappé remonte probablement à la Coupe du monde 2022 et c’est celui-là qu’on a besoin de revoir. [… ] Mbappé n’est plus aussi explosif ni déterminant qu’il l’était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant », a conclu le consultant, qui estime donc que le joueur a besoin de repos, et de prendre du recul. Un constat assez inquiétant, sachant que justement, Mbappé va faire face à un calendrier infernal et une exigence conséquente du côté de Madrid. Il ne devrait cependant pas démarrer ce choc contre la Belgique en Ligue des Nations ce lundi.