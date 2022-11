CdM 2022 : Kingsley Coman dévoile sa finale rêvée

La suite après cette publicité

Sélectionné par Didier Deschamps, l'ailier du Bayern Munich, Kingsley Coman (26 ans, 40 sélections) s'apprêter à disputer la Coupe du monde, au Qatar. Lors d'une interview accordée au média allemand Kicker, il a, d'ailleurs, donné ses favoris pour le Mondial.

Sans compter la France évidemment, il a désigné le « Brésil et l'Allemagne (sourires) », pays dans lequel il évolue depuis 7 ans désormais. Suivant cette première question, le journaliste surenchéri, "avez-vous à dire cela ?" et le joueur a répondu : « bien sûr, pour Jo Kimmich (rires). Une finale entre la France et l'Allemagne serait très bien ».