OM, Arsenal : William Saliba a pris sa décision

Reverra-t-on William Saliba avec le maillot de l'OM ? La question mérite d'être posée car le défenseur central est suspendu pour la dernière journée de Ligue 1 durant laquelle, Marseille reçoit Strasbourg dans un duel entre prétendants européens. De cette rencontre découleront de nombreuses décisions pour le mercato marseillais notamment puisqu’une place assurée en Ligue des Champions ou en tour préliminaire ne garantit pas la même manne financière, ni le même calendrier.

Ni même une qualification en Ligue Europa car en fonction de son match de samedi soir, combiné au résultat du Stade Rennais au LOSC, l'OM peut également finir en C3 l'an prochain. Dans cet ultime cas de figure, il sera évidemment plus compliqué de convaincre certains joueurs de s'intégrer au projet, comme William Saliba par exemple. Rappelons-le, le nouvel international français n'est que prêté par Arsenal et sans option d'achat. Les Gunners pourraient légitimement avoir envie de le rapatrier eu égard à ses performances.

Saliba veut rester

«Mon souhait, c'est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. Mais j’essaye de ne pas trop penser à mon avenir, sinon je suis moins concentré sur les matchs. Ça me ferait plaisir de revenir ici, quoi qu’il arrive. C’est Marseille, c’est mon club. (…) La Ligue des champions avec l’OM ? Quand on voit l’atmosphère qu’il y a en Conference League ou en Ligue 1, je n’imagine même pas ce que ce serait un mardi ou un mercredi soir», expliquait le joueur de 21 ans le 5 mai dernier.

Sa saison étant cette fois terminée (avec son club puisqu'il a été rappelé par Didier Deschamps), il aurait communiqué son envie de rester à Marseille à la direction du club, selon les informations de RMC Sport. Une volonté partagée par Jorge Sampaoli, lequel a lui exigé au cours d'une réunion que le dossier Saliba soit prioritaire. Désormais, c'est un autre match qui se joue avec Arsenal et la partie sera serrée. Sous contrat jusqu'en 2024 à Londres, le joueur est également courtisé ailleurs.

