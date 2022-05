Mercato : ça bouge autour de William Saliba

La suite après cette publicité

Si l'OM réalise une très belle saison entre une 2e place en Ligue 1 et une demi-finale de Ligue Europa Conférence, c'est en partie grâce à aux performances d'un certain William Saliba. Prêté en début de saison par Arsenal, sans option d'achat, le défenseur central de 21 ans a explosé sous les ordres de Jorge Sampaoli, au point d'être devenu le leader de l'arrière-garde olympienne. Sauf qu'il sera difficile de le conserver malgré ses prestations et la volonté de son entraîneur.

«Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier», reconnaissait l'Argentin hier en conférence de presse.

Il y a du monde sur lui

Pablo Longoria se garde une petite chance de le conserver. Elle existe réellement, notamment en raison de la volonté du joueur de disputer la Ligue des Champions avec les Phocéens. Seulement d'après La Provence, la lutte s'annonce compliquée et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Gunners veulent le rapatrier, conscients des excellentes prestations du joueur, qui a même été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois de sa carrière au mois de mars dernier.

La tendance pourrait encore évoluer d'ici le début de saison prochain car d'autres clubs suivent le profil et la progression de Saliba avec beaucoup d'attention. L'Atlético de Madrid et Naples sont très intéressés et ont des arguments puisqu'ils seront tous les deux en C1, sauf grosse catastrophe. Le joueur a donc l'embarras du choix et devra trancher mais il ne semble pas pressé selon le quotidien local. Saliba veut d'abord penser au terrain, où il jouera son dernier match de la saison à Rennes, avant de penser à la suite.

