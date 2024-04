Le propriétaire du HAC a rendu visite aux joueurs

Quinzième de Ligue 1 avant d’affronter le RC Lens, le HAC joue sa survie dans l’élite du football français. Si les Ciel et Marine peuvent se féliciter d’avoir su conserver Mathieu Bodmer pour les saisons à venir, le sprint final est désormais engagé et le club normand devra se battre jusqu’au bout. Avant cela, les joueurs et le staff du HAC ont d’ailleurs eu droit à une visite de soutien.

Pour la première fois de la saison, Vincent Volpe, le propriétaire du club normand, s’est rendu au centre d’entraînement et a pris la parole devant l’ensemble de l’effectif havrais, afin de lui délivrer un message d’encouragement. Pour rappel, le club doyen reste sur six défaites lors des sept dernières journées avant de se déplacer en terres lensoises, ce samedi à 17h.