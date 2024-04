Mathieu Bodmer a prolongé au Havre !

Intronisé directeur sportif du Havre en juin 2022, Mathieu Bodmer a ramené le club doyen une saison plus tard en Ligue 1. Sans grands moyens, il est parvenu grâce à son excellente connaissance du football, son réseau et quelques jolis coups mercato (Kinkoue, Opéri, Kuzyaev, André Ayew pour ne citer qu’eux) à tirer son épingle du jeu en première division malgré des moyens financiers très limités.

À la lutte pour le maintien bien que de nombreux observateurs voyaient le HAC vivre une saison cauchemardesque en L1, Mathieu Bodmer (41 ans) a décidé de continuer l’aventure en Normandie. Malgré l’approche de clubs français plus huppés, l’ancien joueur du PSG et du LOSC va bel et bien rester le directeur sportif du Havre les prochaines saisons, puisqu’il vient de parapher un nouveau contrat jusqu’en juin 2027. L’annonce va être officialisée par le biais d’une conférence de presse organisée au stade Océane mercredi à 11h. Une bien bonne nouvelle pour les supporters du club Ciel et Marine.