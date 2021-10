Qualif. CDM 2022 : le Nigéria se venge contre la Centrafrique, le Mali et l'Ouganda assurent le service minimum

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se poursuivaient en Afrique ce dimanche et la quatrième journée débutait avec deux matches du groupe E. Le Mali a conforté sa première place avec 10 points à la suite d'une victoire 1-0 contre le Kenya. Ibrahima Konea été le seul buteur de la rencontre. Dans le même temps, l'Ouganda a gagné 1-0 contre le Rwanda grâce à Fahad Bayo. Les Grues reviennent à deux points du Mali tandis que le Kenya et le Rwanda sont déjà éliminés.

Battu 1-0 par la Centrafrique il y a trois jours, le Nigéria a pris sa revanche et s'est imposé 2-0. Leon Balogun (29e) et Victor Osimhen (45e +1) ont permis aux Super Eagles de s'imposer. Le Nigéria compte 9 points et dispose provisoirement de cinq points d'avance sur la Centrafrique et le Cap-Vert (qui jouera contre le Libéria). Enfin, la Tanzanie s'est offert le Bénin 1-0 grâce à un but précoce de Simon Msuva. Conséquence dans le groupe J, la Tanzanie est en tête avec 7 points comme le Bénin. Troisième, la République Démocratique du Congo dispose de deux points de retard, mais aussi d'un match de moins.

Les rencontres de l'après-midi

Benin 0-1 Tanzanie : Simon Msuva (6e) pour la Tanzanie

Centrafrique 0-2 Nigéria : Leon Balogun (29e) et Victor Osimhen (45e +1) pour le Nigéria

Ouganda 1-0 Rwanda : Fahad Bayo (22e) pour l'Ouganda

Kenya 0-1 Mali : Ibrahima Koné (55e) pour le Mali

Les classements des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique