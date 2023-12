Milan discute avec la nouvelle merveille du HAC Guy Noël Zohouri

Le centre de formation du Havre, qui a sorti notamment Paul Pogba, Riyad Mahrez ou encore Ferland Mendy, n’est plus à présenter. Et les pépites qui sortent encore de la pouponnière du club doyen sont nombreux et plus talentueuses les unes que les autres. Si Mohamed Hamony fait saliver les plus grands clubs européens, un coéquipier de l’international U17 marocain est également l’objet de fortes convoitises. Là aussi, son nom ne vous dira rien et pourtant, Guy Noël Zohouri a tout d’un phénomène. À tout juste 16 ans, il est titulaire avec les U19 et brille de mille feux de par son activité au milieu de terrain où il fait parler sa percussion, sa technique et sa puissance.

Autant de qualités qui ont tapé dans l’oeil de l’AC Milan qui lorgne le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) qui est arrivé au HAC durant l’été 2022 en provenance de l’US Sénart-Moissy. Selon nos informations, un rendez-vous a déjà eu lieu entre les représentants du joueur et le club lombard qui souhaite boucler l’opération au plus vite. Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2025, l’international U17 tricolore est aussi suivi par deux autres gros clubs européens tandis que le Havre n’a pas l’intention de laisser filer son joyau aussi facilement… À suivre.