L’OL, Dortmund et l’Ajax sur les traces du phénomène marocain Mohamed Hamony

Qu’on en commun Heung-min Son, Toni Kroos, Phil Foden, Neymar, Marquinhos, Pedri, Victor Osimhen ou encore Aurélien Tchouaméni ? Ils ont tous participé au début de leur jeune carrière à la Coupe du Monde U17. Cette édition 2023, dont les 1/4 de finale se disputent actuellement, propose encore son lot de grands talents. Parmi eux figure en bonne position Mohamed Zine El Abidine Hamony. Du haut de ses 17 ans, ce virevoltant milieu offensif marocain crève l’écran depuis le début de la compétition et a été prépondérant dans le parcours du Maroc, encore qualifié et qui va disputer son quart de finale ce samedi à 13h face au Mali.

La suite après cette publicité

Une Coupe du Monde U17 brillante pour Hamony avec le Maroc

Né à Casablanca d’un mère marocaine et d’un père guadeloupéen, Hamony débarque à Rouen à l’âge de 11 ans. Après deux ans où il a dû apprendre à parler le français et à s’adapter dans son nouvel environnement à QRM notamment où il a passé une saison, il débarque au HAC à 13 ans afin de poursuivre ses études au sein du centre de formation. Il ne faut pas longtemps pour que les formateurs du club doyen remarquent le talent hors-norme du joueur, qui dispose déjà d’une explosivité et d’une technique qui lui permettent de faire de sacrées différences balles au pied. Couvé par le club normand, Hamony apprivoise de mieux en mieux la langue française, poursuit son adolescence dans un club habitué à former de grands joueurs (Paul Pogba, Riyad Mahrez ou Ferland Mendy notamment) et évolue, encore aujourd’hui, avec les U19 havrais. Il se révèle aussi lors de la dernière CAN U17, où il avait débuté la compétition remplaçant avant de devenir titulaire au fil du tournoi, notamment lors de la défaite en finale face au Sénégal, au cours de laquelle il avait été très bon.

À lire

OL : Fabio Grosso salue le comportement d’Alexandre Lacazette

Si Le Havre a des plans bien précis pour son espoir marocain, la Coupe du Monde U17 réalisée par Mohamed Hamony chamboule tout. Il faut dire que ses performances ne passent pas inaperçues. Après s’être déjà vu attribuer le trophée d’homme du match lors de sa grande première dans le tournoi contre le Panama (2-0) le 10 novembre, il s’est distingué en marquant un but et en faisant vivre un véritable cauchemar à son adversaire sur son côté gauche lors de la victoire ayant scellé la qualification de son pays face à l’Indonésie (3-1), le 16 novembre. Dribbleur hors paire, Mohamed Hamony termine la phase de groupe à la deuxième place pour le plus grand nombre de dribbles réussis par match (4.3) avec un pourcentage de réussite de 76%.

La suite après cette publicité

De gros clubs prêts à le récupérer à la fin de son contrat aspirant avec Le Havre

Résultat, le Havrais, dont la cote de popularité ne cesse de croître depuis le début de la compétition, fait l’objet de nombreuses convoitises. Selon nos informations, l’Ajax Amsterdam, le VFB Stuttgart et le Borussia Dortmund sont très intéressés par le profil explosif du joueur doté d’une marge de progression immense et qui est le véritable dépositaire du jeu de son équipe en Indonésie depuis le début de la Coupe du Monde. En France, l’Olympique Lyonnais a pris également quelques renseignements.

Et le Havre dans tout ça ? Si le Marocain ne manquait pas de remercier son club formateur dans une interview accordée au site de la FIFA il y a quelques jours, il n’en est pas moins en fin de contrat aspirant en juin prochain. Une situation contractuelle que pourraient rapidement regretter Mathieu Bodmer et Le Havre. Quant au principal intéressé, il est focus sur la Coupe du Monde U17 et se fixe de grands objectifs d’ici la fin de la compétition. «Si Dieu le veut, je marquerai encore d’autres buts et je continuerai à progresser à chaque match. Mon objectif est simple : je veux devenir le meilleur joueur de cette Coupe du monde. Mais pour atteindre cet objectif, il faut travailler dur», a-t-il expliqué avant de revenir en France et de jouer avec l’équipe professionnelle du Havre. Mohamed Hamony, qui a déjà participé à quelques entraînements pros avec Luka Elsner, peut en tout cas l’espérer…