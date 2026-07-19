Espagne - Argentine : les compositions probables

Le moment tant attendu est arrivé. Ce dimanche, l’Argentine et l’Espagne s’affrontent en finale de la Coupe du Monde 2026 avec, au bout, le trophée le plus prestigieux du football mondial. Tenante du titre, l’Albiceleste rêve d’un doublé historique, tandis que la Roja entend confirmer sa domination sur le football européen et mondial après avoir impressionné tout au long du tournoi. Les deux sélections ont marqué les esprits lors des demi-finale avec une victoire renversante pour l’Argentine face à l’Angleterre et une leçon de football infligée par la Roja face à la France.

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Pour cette finale, Lionel Scaloni ne devrait pas changer une formule qui fonctionne depuis le début de la compétition. Le sélectionneur argentin va de nouveau s’appuyer sur son traditionnel 4-4-2. Devant Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico formeront la ligne défensive. Au milieu, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Leandro Paredes et Alexis Mac Allister devraient être alignés ensemble pour densifier un peu plus le coeur du jeu et résister aux Espagnols.

Du classique pour les deux équipes

Les quatre milieux auront pour mission d’alimenter le duo offensif composé de Julian Alvarez et évidemment de Lionel Messi, auteur d’une Coupe du Monde tout simplement exceptionnel et tout ça à 39 ans. En face, Luis de la Fuente ne compte pas non plus bouleverser son équipe. Le coach espagnol a un noyau solide sur lequel s’appuyer et qui ne déçoit jamais dans cette Coupe du Monde. L’Espagne devrait donc évoluer dans son classique 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les buts. La défense sera composée de Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte et Marc Cucurella qui performe depuis le début de la compétition.

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Dans l’entrejeu, Rodri et Fabian Ruiz assureront l’équilibre derrière une ligne de trois créateurs composée de Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena, chargés de soutenir Mikel Oyarzabal à la pointe de l’attaque. À moins d’un improbable retournement de situation de dernière minute, les deux sélectionneurs devraient donc aligner leurs meilleurs éléments pour ce qui constitue le sommet de cette Coupe du Monde 2026. Deux systèmes bien rodés, deux effectifs qui se connaissent parfaitement et un duel entre deux écoles de jeu qui promet une finale particulièrement animée.

Les compositions probables :

- Espagne : Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Oyarzabal.

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- Argentine : Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister – Messi, Julian Alvarez.