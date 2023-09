Quand le président de l’Atlético de Madrid confond… João Félix et Vinícius

Ce dimanche 21h00, l’Atlético de Madrid reçoit son rival madrilène, le Real Madrid. Un choc auquel ne participera pas l’attaquant brésilien Vinicius Junior. Mais contrairement aux propos confus et tenus par le président des Colchoneros Enrique Cerezo avant la rencontre, cette absence s’explique par une gastro-entérite déclarée chez le joueur, et non pas par un quelconque transfert au FC Barcelone.

Invité à commenter le début de saison de João Félix, prêté pour la saison au club catalan, le dirigeant a en effet été l’auteur d’un joli lapsus : «Vinicius est un joueur fantastique et il le prouve à Barcelone. Il ne s’est pas adapté chez nous, il n’était pas encore prêt, mais n’oubliez pas qu’il est encore un joueur de l’Atlético», a-t-il déclaré au micro de plusieurs médias espagnols.

