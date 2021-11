Ballon d'Or 2021 : Iker Casillas ne comprend pas le sacre de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le septième Ballon d’Or remporté par Lionel Messi a permis à l’Argentin d’entrer encore plus dans l’histoire de cette prestigieuse récompense. Cependant, le sacre du joueur du Paris Saint-Germain fait beaucoup jaser. Et ce matin, c’est Iker Casillas qui a avoué ne pas avoir compris le choix de récompenser Messi.

« J’ai de plus en plus de mal à croire à ces trophées du football. Pour moi, Messi, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. Ce n'est pas si difficile que ça ! D'autres rendent les choses difficiles ! », a-t-il posté sur son compte twitter.