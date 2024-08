Un énorme scandale éclate dans la nouvelle Ligue des Champions !

Le grand jour est arrivé. Ce jeudi, l’UEFA organise pour la première fois le tirage de la phase de championnat de sa toute nouvelle Ligue des champions. Pour rappel, ce ne sont plus 32, mais 36 équipes qui sont désormais qualifiées. Hier soir, malgré sa défaite en Tchéquie (1-2), le LOSC a validé son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, permettant ainsi à la France de disposer de quatre représentants (PSG, Monaco, Brest et Lille).

Et pour ceux qui n’auraient pas encore tout compris, cette phase de championnat se déroulera en huit journées, entre le 17 septembre 2024 et le 29 janvier 2025. Pour ce qui est du tirage, il y aura quatre chapeaux avec neuf équipes dans chacun d’entre eux. Et pour s’éviter un tirage qui durerait entre trois et quatre heures, l’UEFA a prévu d’utiliser l’intelligence artificielle. En clair, à chaque fois qu’une équipe sera tirée au sort, l’ordinateur désignera les huit adversaires de cette équipe (4 à domicile et 4 à l’extérieur). Il y aura à chaque tirage au sort deux adversaires par chapeau.

L’UEFA attaquée en justice ?

Ce nouveau format suscite logiquement beaucoup d’attentes, mais il est déjà entaché d’un scandale. Dans les colonnes d’AS, un dénommé Leandro Shara accuse l’UEFA de s’être approprié le nouveau format de la C1 qu’il aurait créé il y a une dizaine d’années. « L’UEFA parle d’intégrité : elle la défend et la promeut, mais elle s’est emparée de notre format de manière déloyale par le biais d’une chaîne de tromperies, de non-conformités et de manipulations. En outre, elle nous ignore. Nous avons fourni du matériel à de nombreux fonctionnaires de l’UEFA au cours des dix dernières années. Nous l’avons même donné à Aleksander Čeferin. Aujourd’hui, ils nous copient, utilisent notre travail — qu’ils ont dit ne jamais utiliser — en profitant de nos efforts et des nombreuses années de recherche et de développement, et nous privent de toute chance de récupérer l’investissement en le montrant au monde entier sans notre permission. Je ne cherche pas à faire fortune, mais simplement à faire reconnaître mes droits, mon investissement, ma connaissance du format et à récolter ce que j’ai planté et arrosé. Sans ce format, l’UEFA aurait continué à utiliser le système des groupes pendant bien plus longtemps, et grâce au « format Leandro Shara », elle a augmenté ses bénéfices d’environ 25 % », a-t-il déclaré, avant d’assurer qu’il n’hésitera pas à saisir la justice.

« Nous entamons ce processus. Nous avons documenté l’historique de toutes les réunions convenues avec l’UEFA, les suivis, le matériel livré et la correspondance, et nous les avons remis à nos avocats en vue d’une action en justice pour notre défense. Nous engagerons des poursuites, y compris dans plusieurs pays d’Europe où se déroulent les tournois en question, si l’UEFA refuse de reconnaître la paternité, les conversations et les droits de notre part. Paradoxalement, l’UEFA exige que ses brevets et ses droits intellectuels soient respectés. Nous verrons jusqu’où l’UEFA peut étirer quelque chose d’insoutenable, puisqu’elle utilise le format résultant d’un travail qui appartient à Leandro Shara, sur lequel il n’y a pas de litige, alors que nous lui fournissons de nombreuses informations et études de cas. L’UEFA est loin de travailler gratuitement et comprendra que nous, qui lui fournissons une solution à long terme pour stimuler ses tournois et multiplier ses profits, ne pouvons pas le faire gratuitement et en suivant un chemin de tromperie et de manipulation. » L’UEFA est prévenue.