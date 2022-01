La nouvelle polémique d'Arsenal fait rire toute l'Angleterre, le sale coup de l'Inter Miami pour signer Luis Suarez

La suite après cette publicité

Arsenal prend cher en Angleterre

En Angleterre, Arsenal est moqué par les tabloïds ! Rien à voir avec le sportif… ou presque ! En fait, les Gunners sont critiqués car ils ont demandé à reporter leur dernier match contre Tottenham, car ils n'avaient pas assez de joueurs. Requête acceptée par la Premier League. Sauf que ce mardi, on apprend qu'Arsenal serait proche de se séparer d'un membre de leur effectif, Pablo Mari. Et forcément cela sème le doute sur la possibilité de voir la prochaine rencontre contre Liverpool se jouer en demi-finale retour de League Cup, qui doit se jouer ce jeudi. «Farcenal», se permet le Daily Mirror ! L'information régale aussi le Daily Star ou encore The Sun qui explique que les Gunners sont complètement «l'ouest».

David Beckham veut Luis Suarez

The Sun livre aussi une info mercato qui concerne un Français, sur son site internet. D'après le média anglais, l'Inter Miami voudrait se séparer de Blaise Matuidi ! Une information qui fait parler depuis plusieurs jours, mais ce que l'on sait moins, c'est la raison qui pousserait le club de MLS à remercier le champion du monde. Selon le tabloïd, ce serait pour faire de la place à une arrivée d'un certain Luis Suarez. Lui dont le passage à l'Atlético de Madrid se compliquerait fortement après une bonne première saison… Affaire à suivre.

L'Allemagne ravie du sacre de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski a obtenu le prix FIFA The Best, pour la deuxième année consécutive, comme le rapporte le journal Przeglad Sportowy. L'attaquant polonais n'a pas boudé son plaisir : «Je suis honoré de gagner cette récompense, j’en suis fier. Je tiens à dédier ce trophée à mes coéquipiers, mon équipe et au staff qui m’ont permis de le remporter», a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Le buteur du Bayern fait aussi les gros titres en Allemagne avec le quotidien Abendzeitung qui affirme qu'il est tout simplement «le meilleur du monde maintenant». Du côté de Bild, il est également mis à l'honneur, en compagnie de Thomas Tuchel qui a lui remporté le prix du meilleur coach de l'année.