PSG - Real Sociedad : Achraf Hakimi est totalement passé au travers !

Pilier de la défense parisienne depuis son arrivée en juillet 2021, Achraf Hakimi (25 ans) est, aujourd’hui, considéré comme un cadre indiscutable de l’effectif dirigé par Luis Enrique. Pourtant, au sortir de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, remporté (2-0) par le PSG face à la Real Sociedad, l’international marocain (72 sélections, 9 buts) a fait preuve d’une fragilité digne des éléments les moins expérimentés. Et pour cause. Si la prestation pour le moins compliquée de Lucas Beraldo, titularisé à la surprise générale sur le côté droit face aux Basques, peut se justifier par son poste, sa jeunesse, son adaptation ou encore sa découverte de l’intensité européenne, celle du numéro 2 parisien s’avère bien plus problématique au regard de son statut dans la capitale.

Attendu comme un homme fort du collectif francilien pour un tel choc au sommet, le natif de Madrid a finalement déçu dans les grandes largeurs. Alors oui, l’ancien joueur du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan n’aura pas commis d’erreurs préjudiciables pour les siens mais son rendement reste lui plus que contestable. Symbole de la fragilité parisienne observée au cours du premier acte, le droitier d’1m81 a multiplié erreurs techniques, relances douteuses et choix discutables. Plutôt sérieux dans son duel face à Ander Barrenetxea (6 duels remportés sur 12 disputés), le joueur des Lions de l’Atlas a, malgré tout, mis en difficulté son équipe à plusieurs reprises. Coupable de 27 pertes de balle, soit le plus haut total des 22 acteurs présents sur la pelouse du Parc des Princes au coup d’envoi, l’ex-Madrilène a par ailleurs fait preuve d’une discrétion offensive inhabituelle.

Un déchet technique trop important, un rendement offensif inexistant !

Pourtant associé à Ousmane Dembélé, titularisé sur l’aile droite de l’attaque parisienne, le Marocain ne s’est que trop rarement montré aux abords de la surface basque et n’a jamais bonifié la complicité formée avec l’ancien Barcelonais. Un impact inexistant malgré les difficultés affichées par Javi Galan dans son duel avec le numéro 10 du PSG. Trop en retrait, à contretemps sur de nombreuses séquences et très critiquable dans sa justesse technique (75% de passes réussies, soit le pire bilan de son équipe parmi les joueurs ayant tenté plus de 20 transmissions), Hakimi est finalement passé à côté de ce choc. Crédité d’un 4 par la rédaction FM, l’intéressé - qui était sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune - a finalement profité du regain d’énergie des siens au retour des vestiaires pour sauver une soirée très contrastée sur le plan individuel.

«Il y a deux mi-temps très différentes. Une première où la Real Sociedad a été bien meilleure, elle nous a pris le ballon, on n’a pas réussi à faire notre pressing. On a eu beaucoup de mal, très difficile. Mais le football est capricieux. On a pu ensuite changer les choses. Le match a changé. On a pressé plus haut, on est mieux repartis de derrière. Ce but est arrivé, ce 1-0. On a pris de la confiance et gagné», analysait, à ce titre, Luis Enrique, globalement très frustré du premier acte livré par ses joueurs. De retour dans l’Hexagone après le parcours décevant du Maroc à la CAN 2023, Achraf Hakimi, auteur de 4 buts et 5 passes décisives sous les couleurs parisiennes depuis le début de la saison, aura lui à cœur de réagir dès samedi prochain lors du déplacement à Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1…