PSG : l’agent de Mohammed Kudus tacle la direction

C’est officiel, Mohammed Kudus a rejoint West Ham. Si Brighton semblait en avance sur le dossier, les Hammers se sont montrés plus incisifs sur le dossier et ont donc enrôlé la pépite ghanéenne en provenance de l’Ajax Amsterdam. Et pourtant, l’attaquant polyvalent de 23 ans aurait pu atterrir au Paris Saint-Germain. Enfin, si ce dernier s’était vraiment montré intéressé…

Jennifer Mendelewitsch, agent de nombreux joueurs en Europe, s’occupe également de Mohammed Kudus. Sur X (ancien Twitter), celle-ci a répondu à un tweet initial d’un compte fan du PSG qui proposait l’arrivée du Ghanéen dans la capitale : «C’est pas faute d’avoir proposé … visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison (ndlr : Jorge Mendes) ça n’a pas suffi…». Une drôle de déclaration de la part de l’agent, qui sous-entend que le nom de Kudus avait été proposé en interne au Paris Saint-Germain, sans pour autant convaincre, et ce malgré les mêmes initiales entre elle et Jorge Mendes, l’agent le plus influent à Paris. En attendant, ce sont bien les Hammers qui ont enrôlé la pépite de 23 ans…