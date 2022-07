Mauro Icardi ne veut pas quitter le PSG

La suite après cette publicité

Mauro Icardi est dur à bouger, un témoignage auquel peuvent souscrire aussi bien les défenseurs que la direction du Paris Saint-Germain. Clairement placé dans la liste d'indésirables aux yeux du conseiller football Luis Campos, l'attaquant argentin a malgré tout fait sa place dans le groupe parisien retenu pour la tournée au Japon. Entré en jeu lors du premier match amical, il a vu Arnaud Kalimuendo briller.

Le joueur de 29 ans le sait, il ne fait pas partie du projet que Luis Campos et Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du club de la capitale, souhaitent mettre en place. Et s'il n'était pas sûr, le recrutement de Hugo Ekitike et la volonté d'attirer Gianluca Scamacca devraient achever de le convaincre. Mais voilà, l'ancien Intériste n'est pas pressé, au contraire.

Aucun empressement à trouver une porte de sortie

Selon nos informations, à l'heure actuelle, Mauro Icardi n'a aucune envie de quitter le PSG et ne va pas chercher à faciliter les plans de la direction. Il ne cherche donc pas particulièrement de porte de sortie, bien installé sur son confortable contrat jusqu'en 2024 avec un salaire annuel aux alentours de 12M€. Il y a bien eu des pistes évoquées depuis le début du mercato, comme Monza ou Nice, mais rien en mesure de le titiller.

Dernière piste en date, l'AS Roma selon nos informations. José Mourinho et Luis Campos ont échangé au sujet de l'Argentin, Mourinho se voyant bien relancer le joueur. Mais même cette destination ne déclenche pas spécialement l'enthousiasme d'Icardi, qui devrait aussi baisser son salaire. Dès lors, le PSG va devoir bien réfléchir à la manière de gérer cet épineux dossier. Une chose est certaine, Mauro Icardi ne fera aucun cadeau.