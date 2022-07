PSG : l'audacieux plan de Monza pour attirer Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Mauro Icardi est plus que jamais invité à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Même un changement d'entraîneur ne fera pas évoluer sa situation d'échec. Entre ses problèmes personnels et un physique incompatible avec le sport de haut niveau, l'attaquant n'a pas d'avenir dans son club. Mais comme souvent (toujours), les indésirables parisiens sont difficiles à évacuer, attachés à leur gourmand salaire (Icardi touche 10 M€ par an). Pourtant, une porte de sortie vient de s'ouvrir pour l'Argentin, à qui il reste deux ans de contrat.

Hier, nous vous parlions de la volonté de Monza d'attirer de grands noms comme celui de l'attaquant ou encore de Dybala. Le club animé par l'insatiable duo Berlusconi-Galliani n'a beau être qu'un promu en Serie A, il a un projet ambitieux et se donne les moyens importants pour cela. Forcément, l'argent, les réseaux et l'influence des deux anciens hommes forts de l'AC Milan font la différence. L'opération sera compliquée à boucler mais pas impossible. Une prise de contact a d'ailleurs déjà eu lieu avec Luis Campos.

Wanda Nara intégrée dans le deal

L'idée est que Monza prenne un prêt payant et le PSG la majeure partie du salaire. «Ce serait une grande opportunité de l’avoir à Monza et imaginez quelle histoire ce serait s’il marquait contre l’Inter. Ne m’en faites pas dire plus toutefois : j’ai confiance en Galliani» affirmait Pier Silvio Berlusconi, fils de. Il faut dire que les deux hommes ont un plan bien ficelé pour convaincre Icardi et surtout sa femme, Wanda Nara. Représentante de son mari, elle pourrait également, selon les informations du Corriere della Sera, faire partie du deal.

Adriano Galliani lui aurait proposé d'intégrer l'un des programmes télé de Mediaset, très puissant groupe audiovisuel en Italie, dont le patron n'est autre que... Pier Silvio Berlusconi. La sulfureuse Wanda Nara a déjà occupé ce genre de rôle dans des émissions en Italie par le passé. Enfin, Icardi lui-même fait part, à travers ses réseaux sociaux, de sa nostalgie de l'Italie et de Milan, où il possède un gigantesque appartement. Et Monza n'est situé qu'à quelques kilomètres...