Pologne-Arabie Saoudite : les compositions sont tombées

Début de la deuxième journée dans le groupe C avec un duel attendu entre la Pologne et l'Arabie Saoudite (à suivre en direct dans notre live commenté à partir de 14h). Les hommes de Renard, vainqueurs de l'Argentine à la surprise générale (2-1), ont l'occasion de se qualifier pour les 8es de finale en cas de nouveau succès. Les Polonais n'ont plus le choix après leur nul contre le Mexique (0-0).

La suite après cette publicité

Les Saoudiens opèrent trois changements par rapport au match précédent avec Al-Amri et Al-Burayk pour remplacer Al-Tambakti et Al-Shahrani en défense ainsi que Al-Anjei plutôt qu'Al-Faraj dans l'entrejeu. Le trio d'attaquant est toujours le même, avec Al-Brikan, Al-Shehri et Al-Dawsari. En face, la Pologne procède aussi à du changement avec notamment Milik associé à Lewandowski en attaque. Le Lensois Frankowski est également présent sur le côté droit, alors que Krychowiak et Zielinski enchaînent au milieu.

Les compositions :

Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Frankowski, Krychowiak, Bielik, Zielinski - Milik, Lewandowski

Arabie Saoudite : Al-Owais - Abdulahmid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Anjei, Al-Malki, Kanno - Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.