Châteauroux sous pavillon saoudien d'ici mars

Si les rumeurs d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie Saoudite reviennent régulièrement depuis des mots, celles évoquant la prise de contrôle de Châteauroux se confirment. L'actuelle lanterne rouge de Ligue 2 serait en passe d'être rachetée par le Prince saoudien Abdullah bin Mosaad. Une approche de ce dernier qui était déjà à l'étude en décembre dernier. Propriétaire de Sheffield United (Angleterre), Beerschot (Belgique), Al Hilal (Émirats arabes unis) et Kerala (Inde), ce dernier pourrait donc s'offrir un cinquième club.

Comme l'annonce La Nouvelle République, la cession est prévue pour le 8 mars prochain avec notamment la tenue d'une assemblée générale exceptionnelle. Via sa société United World Group, Abdullah bin Mosaad va donc prendre le contrôle de la Berrichonne de Châteauroux et devrait installer Michel Denisot à la tête du club, lui qui avait déjà occupé cette fonction entre 1989 et 1991 ainsi qu'entre 2002 et 2008. Pour s'offrir le club, le Prince saoudien Abdullah bin Mossad a dépensé un peu plus de deux millions d'euros pour obtenir 80% des parts du club et devra régler encore 500 000 euros d'ici deux ans pour récupérer les 20% restants.